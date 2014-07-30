Королівське свято пройде у Херсоні

1 серпня на сцені ТРЦ «Фабрика» за підтримки торговельної мережі «Фокстрот» відбудеться грандіозний фінал регіонального конкурсу краси. Учасниці з Херсона, Миколаєва, Одеси та Скадовська змагатимуться за титул «Південна Королева - 2014»

14 фіналісток з чотирьох південних міст України готувалися до цього фіналу протягом усього липня, приймаючи участь у щотижневих святах і заходах, що проводилися у ТРЦ «Фабрика». Шоу, що пройде цієї п’ятниці, обіцяє бути воістину королівським. Гостей свята краси очікують хореографічні постановки, барвисті спецефекти, насичена розважальна програма з виступами музичних колективів та арт-танцюристів, модні покази і віртуальні стилісти.

Організаторами конкурсу виступили торгово-розважальний центр «Фабрика» та модельне агентство «ST Models». Генеральним партнером заходу стала торговельна мережа «Фокстрот».

Кастинг на конкурс відбувся 29 червня. У ньому взяли участь більше 40 дівчат. Після першого етапу кастингу було відібрано 22 дівчини, які потім пройшли індивідуальне інтерв'ю з членами журі. Після довгих обговорень конкурсантками Регіонального Конкурсу Краси "Південна Королева - 2014" стали:

1. Білоножко Анастасія (Миколаїв)

2. Чумаченко Тетяна (Херсон)

3. Старинська Ксенія (Херсон)

4. Бойко Марина (Херсон)

5. Лещенко Христина (Миколаїв)

6. Богатова Христина (Херсон)

7. Потапенко Анастасія (Херсон)

8. Богатова Сабріна (Херсон)

9. Коваль Христина (Херсон)

10. Малевич Христина (Херсон)

11. Бутенко Яна (Миколаїв)

12. Литвин Маргарита (Скадовськ)

13. Голобородько Влада (Херсон)

14. Малюта Анна (Одеса)

На них чекав місяць незабутньої підготовки з щотижневими випробуваннями.

1 этап конкурсу "Південна Королева - 2014" відбувся 6 липня на святкуванні Дня Івана Купала. На народних гуляннях фіналістки в яскравих українських костюмах брали участь у всіх урочистих заходах, а на завершення свята пройшлися разом з гостями народним парадом вишиванок по ТРЦ «Фабрика» і запустили сплетений величезний вінок у «фабричне» озеро.

2 этап пройшов 13 липня і був приурочений до чемпіонату світу з футболу. Дівчата демонстрували свої хореографічні здібності, а також представляли спортивне дефіле.

3 этап відбувся 20 липня в рамках Міжнародного Дня Шахів. Ця подія проходила біля найбільшої шахівниці в Херсоні. Фіналістки брали участь у шаховому майстер-класі, граючи роль основних фігур. Учасниці конкурсу представили чудове авангардне шоу, творчо підійшовши до підбору образів - їх надзвичайно яскраві костюми і відповідний макіяж вразили гостей дійства.

4 этап пройшов 27 липня в День флоту України. У цей день фіналістки продемонстрували танцювальний вихід «Морячки», плели морські вузлики, проводили майстер-клас з танцю «Яблучко» і навіть перетягували канат.

Гостям фіналу «Південна Королева - 2014» буде, на що подивитися 1 серпня в ТРЦ «Фабрика», сцена (2 черга). Адже в цю п'ятницю конкурсантки, загартовані тижнями професійної підготовки, покажуть на сцені всі свої досягнення. Початок заходу о 17:00.

Довідка: ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є найбільшою роздрібною мережею за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки і побутової техніки в Україні . Перший магазин торговельної мережі був відкритий в 1994 році, і станом на липень 2014 року в Україні налічується 233 супермаркету ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» . Магазини представлені в 115 обласних і районних центрах України, при цьому їх торгова площа складає більше 216 364 кв. м. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Deloitte&Touche в 2013 році, торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. У компанії працює більше 8000 чоловік. З 2010 року торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є членом-учасником «Euronics» - найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи, що дозволяє мережі «Фокстрот» впроваджувати інноваційний європейський досвід першою в Україні.