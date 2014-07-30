Берлін вимагає негайно звільнити льотчицю Савченко - ЗМІ

23:34, 30 липня 2014
Суспільство
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Німецький уряд чинить тиск на росіян з вимогою звільнити українського офіцера Надію Савченко та режисера Олега Сєнцова. 

Берлін вимагає негайно звільнити льотчицю СавченкоІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Німеччини. 

У МЗС зазначили, що своє занепокоєння долею української льотчиці головний дипломат Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив у телефонній розмові з російським колегою Сергієм Лавровим. ”Нам відомо про цей випадок. Досі не з`ясовані обставини, як Надія потрапила до Росії. З нашого погляду, це неприйнятно”, - сказав Штайнмаєр. 

Німеччина кваліфікує процес над Надією Савченко як нелегітимний і вимагає негайно звільнити жінку. ”Ми очікуємо, що Москва буде дотримуватися стандартів прав людини і міжнародних норм. Ми постійно нагадуємо про це нашим російським співрозмовникам”, – заявили в Берліні. 

Як вже раніше повідомлялося, Воронезький суд залишив героїчну льотчицю Савченко під вартою.

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