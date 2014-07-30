Берлін вимагає негайно звільнити льотчицю Савченко - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Німеччини.

У МЗС зазначили, що своє занепокоєння долею української льотчиці головний дипломат Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив у телефонній розмові з російським колегою Сергієм Лавровим. ”Нам відомо про цей випадок. Досі не з`ясовані обставини, як Надія потрапила до Росії. З нашого погляду, це неприйнятно”, - сказав Штайнмаєр.

Німеччина кваліфікує процес над Надією Савченко як нелегітимний і вимагає негайно звільнити жінку. ”Ми очікуємо, що Москва буде дотримуватися стандартів прав людини і міжнародних норм. Ми постійно нагадуємо про це нашим російським співрозмовникам”, – заявили в Берліні.

Як вже раніше повідомлялося, Воронезький суд залишив героїчну льотчицю Савченко під вартою.