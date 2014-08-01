У прокуратурі підтвердили, що на Донбасі було вбито начальника міськвідділу міліції та дільничого

У Донецькій області скоєно умисне вбивство начальника міськвідділу міліції та дільничного інспектора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, 31.07.2014г. до Волноваського райвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на трасі Київ-Новотроїцьке, в автомобілі та біля нього знаходяться тіла двох чоловіків без ознак життя.

Після виїзду на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що загиблим є начальник Докучаєвського міськвідділу міліції, 1963 року народження, та дільничний інспектор, 1981 року народження. В обох численні вогнепальні поранення.

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Для розслідування цього резонансного злочину створена група слідчих та процесуальних керівників. Складено план першочергових слідчих дій, відпрацьовуються основні версії скоєння вбивства. Проведений огляд місця події, вилучено речові докази.

Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування, розпочатого за п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство).

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області Миколи Франтовського.