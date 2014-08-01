За добу із Луганська гуманітарним коридором виїхало близько 100 автомобілів з мирними жителями
14:20, 01 серпня 2014Суспільство
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За минулу добу з Луганська гуманітарним коридором виїхало близько 100 автомобілів з мирними жителями.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЗа два дні з Луганська через "зелений коридор" змогли виїхати 365 осіб
«З вівторка, 29 липня, українські військові відкрили гуманітарний коридор для вимушених переселенців з Луганська. Він працює щодня з 10-ї до 16-ї години і пролягає по дорозі через Металіст у бік містечка Щастя. Тільки за минулу добу по цьому коридору проїхало близько 100 автомобілів», - зазначив він.
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