За добу із Луганська гуманітарним коридором виїхало близько 100 автомобілів з мирними жителями

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЗа два дні з Луганська через "зелений коридор" змогли виїхати 365 осіб

«З вівторка, 29 липня, українські військові відкрили гуманітарний коридор для вимушених переселенців з Луганська. Він працює щодня з 10-ї до 16-ї години і пролягає по дорозі через Металіст у бік містечка Щастя. Тільки за минулу добу по цьому коридору проїхало близько 100 автомобілів», - зазначив він.