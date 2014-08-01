На Дніпропетровщині горять 30 гектарів лісу

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, о 12:50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на території державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп» виявлено лісову пожежу.

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За попередніми даними, вогнем охоплено 30 га низового та 1 га верхового лісу.

До ліквідації пожежі залучено 50 осіб особового складу ГУ ДСНС та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки під керівництвом начальника Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області генерал-майора служби цивільного захисту Ігоря Романюка.

Також, на місці пожежі працюють військовослужбовці військових підрозділів, техніка та співробітники лісового господарства.