Зону АТО покинули понад 62 тис. осіб

Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає "Острів".

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"Загальна кількість громадян України, яка переїхала з районупроведення АТО в інші регіони, становить 62 тис. 394 людини, в тому числі майже 22 тис. дітей", - повідомив він.

Андрій Лисенко зазначив, що тільки за останню добу підконтрольні терористам території покинули понад 2 тис. осіб, з них 746 дітей.

"Всього протягом липня за даними регіональних штабів і транзитних пунктів забезпечено перевезення поїздами 2036 осіб, з них 872 дітей, в тому числі за попередню добу - 125 осіб, з них 24 дитини", - розповів Андрій Лисенко.