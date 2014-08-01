Зону АТО покинули понад 62 тис. осіб
Зону АТО з початку її проведення покинули понад 62 тис. осіб.
Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає "Острів".
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"Загальна кількість громадян України, яка переїхала з районупроведення АТО в інші регіони, становить 62 тис. 394 людини, в тому числі майже 22 тис. дітей", - повідомив він.
Андрій Лисенко зазначив, що тільки за останню добу підконтрольні терористам території покинули понад 2 тис. осіб, з них 746 дітей.
"Всього протягом липня за даними регіональних штабів і транзитних пунктів забезпечено перевезення поїздами 2036 осіб, з них 872 дітей, в тому числі за попередню добу - 125 осіб, з них 24 дитини", - розповів Андрій Лисенко.