10% населення ромів в Україні стали вимушеними переселенцями з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на круглому столі у Києві, який було організовано Радою ромів України.

"Проблеми житла, антисанітарія, правових стосунків - основні. 10% населення ромів в Україні - вимушені переселенці з Донбасу", - наголосив, зокрема, голова Харківської громадської організації "Чачімо" Микола Бурлуцький, який займається проблемами вимушених переселенців на Харківщині.

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Серед головних труднощів – в тому числі можливість отримання переселенцями соціальних виплат. "Від нас вимагають довідку з місця проживання, а там йдуть бойові дії і ми не можемо її взяти", - заявила представниця Донеччини, голова НГО "Мірікля" Наталя Варакута.

«Було направлено звернення до президента та прем’єр-міністра, що мають гарантувати виконання програмних засад в рамках національної стратегії, де запропоновано можливість конструктивної співпраці ромської громади з органами державної публічної влади над вирішенням щоденних проблем ромської громади та проблем, які виникли під час військових дій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - наголосили організатори заходу.

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Крім того, на переконання учасників круглого столу, вирішенню проблем представників ромської національної меншини буде сприяти вступ України до Декади ромського включення - проекту двадцяти країн Центральної та Східної Європи, направленому на підвищення соціально-економічного статусу та інтеграцію до суспільства ромської меншини, метою якого є покласти край злиденності й відірваності ромів від суспільного життя.

"Декада дає можливість фінансової допомоги європейських донорів для вирішення нагальних проблем ромів", - підкреслила голова Ромського жіночого фонду "Чіріклі" Земфира Кондур.

Тож громадське об’єднання ромських організацій «Рада ромів України», що включає 47 громадських організацій з усієї України, закликало українську владу приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.