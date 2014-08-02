Матч "Металіст" - "Динамо" охоронятимуть 1600 правоохоронців

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, футбольний матч, за попередніми даними, мають намір відвідати близько 25 тис. вболівальників.

Міліція закликала усіх жителів та гостей Харкова дотримуватися закону та не порушувати громадський порядок.

Читайте також«Металіст» спростовує інформацію про участь своїх уболівальників у заворушеннях в ОдесіЯк повідомляв УНІАН, в Харкові сьогодні, 2 серпня, фанати футбольних клубів «Металіста» та «Динамо» проведуть спільну передматчеву ходу. Футбольні фанати пройдуть від площі Конституції, що в центрі Харкова, до стадіону «Металіст» на вулиці Плеханівській.

Вже о 17.00 в Харкові розпочнеться центральний матч 2 туру Чемпіонату України з футболу між місцевим «Металістом» та київським «Динамо».

Довідка УНІАН. У лютому 2014 року футбольні фанати різних клубів України оголосили перемир’я через політичну ситуацію в країні. Після цього фанати навіть найбільш непримиренних клубів почали проводити спільні передматчеві марші.