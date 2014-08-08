Екс-нардеп з сином вкрали з бюджету 68 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС.

«Злочинну схему розкрадання державних коштів налагодив колишній народний депутат України та його син – голова правління однієї з національних акціонерних компаній. При обшуку в помешканні колишнього нардепа вилучили чимало предметів розкоші, а також 1,5 кг срібла та 1 кг золота у злитках», - підкреслив заступник начальника ГУБОЗ МВС – начальник антикорупційного бюро Ігор Купранець.

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За його словами, причетність родичів до незаконної діяльності стала відома в результаті оперативного супроводження кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю сільськогосподарської техніки та обладнання.

З’ясовано, що службовими особами НАК укладено безтоварні угоди на суму понад 132 млн грн. У подальшому неіснуюче обладнання нібито передали підконтрольному підприємству в фінансовий лізинг. У ході перевірки останнього правоохоронці виявили, що сільськогосподарське обладнання загальною вартістю понад 68 млн грн відсутнє, зазначив Купранець.

Крім того, проведеною Державною фінансовою інспекцією України ревізією акціонерної компанії виявлено фінансових порушень на 356 млн грн, через які державна установа зазнала збитків на 197 млн грн.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків за місцями розташування офісних приміщень та мешкання фігурантів.

За словами Купранця, у приватному помешканні батька правоохоронці вилучили чимало предметів розкоші, серед яких золоті прикраси, наручні годинники з дорогоцінних металів відомих світових брендів, 1,5 кг срібла та 1 кг золота у злитках.

«Згідно з рішенням суду, організатору – колишньому народному обранцю - обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або застави у розмірі 10 мільйонів гривень», - підкреслив Купранець.

Слідство триває.