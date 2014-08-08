Син глави МВС записався добровольцем в батальйон "Київ-1"
13:53, 08 серпня 2014Суспільство
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Єдиний син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр записався добровольцем в батальйон "Київ-1".
Олександр Аваков відправився в зону АТО / фото Facebook
Про це говориться на його сторінці в соцмережі. Там 25-річний син глави МВС виклав фото з підписом "Ми - Київ-1". Як показує геолокація соцмережі, станом на 6 серпня син Арсена Авакова знаходиться біля міста Ізюм Харківської області.
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(На фото Олександр Аваков стоїть крайній зліва, біля хлопця в чорній футболці)
Батальйон "Київ-1" є патрульною службою міліції особливого призначення, створений у квітні в структурі Головного управління МВС в Києві.
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