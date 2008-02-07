Комісар ЄС закликає «Газпром» та Україну розібратися з газом якнайшвидше

Комісар ЄС з енергетики Андріс ПІБАЛГС закликає російську компанію «Газпром» та Україну якнайшвидше вирішити питання оплати за газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві єврокомісара, текст якої передано УНІАН.

«Комісія закликає дві сторони знайти вирішення цього комерційного питання якомога швидше та продовжить уважно стежити за розвитком ситуації», - зазначається у заяві комісара.

Комісар зазначив, що «Газпром» поінформував сьогодні Єврокомісію щодо комерційної проблеми з Україною, яка може призвести до припинення постачання російського газу в Україну, надавши при цьому запевнення, що постачання газу до Європейського Союзу не будуть припинені.

У зв`язку з чим комісар ЄС висловив сподівання у тому, що «Газпром» дотримає своїх обіцянок незалежно від того, яким чином розвиватимуться переговори щодо комерційного питання з Україною, і що поставки газу до ЄС не будуть припинені.

«Комісія розглядає можливість скликання термінового засідання газової координаційної групи, якщо ситуація спонукатиме до дій», - зазначив А.ПІБАЛГС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що ВАТ "Газпром" (Росія) з понеділка, 11 лютого, може припинити поставки свого газу до України.

"З початку 2008 року Україна одержує через компанію RosUkrEnergo не тільки середньоазіатський, але й російський газ. При цьому українська сторона не може виразно пояснити, хто споживає цей газ, коли й ким поставки російського газу будуть сплачені", - сказав він.