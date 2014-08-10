Експерти з Нідерландів збираються повернутися на місце падіння "Боїнга"

Експерти з Нідерландів збираються залишатися у Харкові попри те, що пошуки на місці катастрофи малазійського Boeing 777 на Донеччині призупинено.

Про це заявив керівник місії Пітер Яп Алсберсберг, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Експертна група чекає сприятливих умов, бо зараз терористи стріляють за 100 м від місця пошуків.

За словами експерта, в Нідерландах вже вдалося ідентифікувати тіла 23-х загиблих і зібрати чимало особистих речей пасажирів, які віддадуть родичам. За рештою група готова повернутися на місце катастрофи будь-якої миті, аби тільки там було безпечно.

Читайте такожРНБО про бойовиків на місці падіння Боїнга: Або вони здадуться самі, або пізніше будуть знищені"З Харкова ми наразі вивозимо не все. Тут залишається до 14 фахівців нашого особового складу. А також обладнання, яке знадобиться експертам, коли до Харкова знову будуть доправляти останки тіл з місця катастрофи", - зазначив Алсберсберг.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Нідерландів закликав експертів зупинити роботи на місці падіння Boeing 777.