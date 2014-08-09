У Нідерландах ідентифіковані тіла 23 жертв збитого Boeing

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові сказав голова пошукової місії Нідерландів з розслідування катастрофи рейсу МН-17 Пітер Яп Алберсберг.

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"Оскільки ми хочемо з повагою ставитися до почуттів сімей загиблих людей, ми не розголошуємо результати ідентифікації. Саме з цієї причини ми не можемо сказати, скільки людей нам ще потрібно ідентифікувати. Але ми точно знаємо, що вже було ідентифіковано 23 тіла", - сказав Пітер Яп Алберсберг.

При цьому він не зміг сказати, яка точно кількість тіл жертв вже виявлена, оскільки процес ідентифікації триває. Експерт припустив, що частина тіл могла згоріти під час пожежі, що виникла в результаті падіння.

"На те, щоб точно сказати, скільки жертв нами ідентифіковано і скільки нам ще не вистачає, підуть навіть не тижні, а місяці", - підкреслив голова пошукової місії.

Він також додав, що під час робіт експерти збирали особисті речі, які можуть мати цінність для членів сімей загиблих. В даний час зібрано 10 куб м речей.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.