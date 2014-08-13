Вночі в Донецьку від артобстрілу постраждали 5 мирних жителів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 12 на 13 серпня в Донецьку пройшла вкрай напружено. У всьому місті чулися звуки вибухів і залпів з важких гармат. Активні бойові дії велися в Петровському районі», - сказано в повідомленні.

У міськраді констатували, що в результаті влучення снарядів постраждали приватні житлові будинки на вулиці Зональній №11, на вулиці Лациса і №3, на вулиці Дорожня, а також 6-й, 7-й, 8-й, 2-й і 3-й поверхи дев'ятиповерхового будинку на вулиці Щипачова №2. У сусідніх будинках, а також у головному корпусі міськлікарні №14 і в місцевій стоматологічній поліклініці пошкоджено шибки. Крім того, в Петровському районі постраждали п‘ятеро мирних жителів.

Читайте такожУ Донецьку минулої ночі 7 мирних жителів дістали поранення За станом на ранок 13 серпня, обстановка в Донецьку зберігається напруженою, відзначається в повідомленні. В результаті артобстрілів знову знеструмлено підстанції в Кіровському і Петровському районах - 25 трансформаторних підстанцій (ТП) на селищі шахти «Трудовська» і ще 25 ТП - житлові квартали шахти «Абакумова». Продовжуються ремонтні роботи на підстанції ХБК, в мікрорайоні Текстильник залишилося заживити 10 ТП.

Читайте такожУ Донецьку терористи викрали громадського діяча Потєхіна – ЗМІ Через обстріл також було пошкоджено газопровід низького тиску на вулиці Магдебурзькій №64, залишилися без газу 70 будинків приватного сектору в Петровському районі, повідомили в міськраді.