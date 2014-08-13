У четвер спека в Україні досягне 39 градусів
14 серпня в Україні вплив південних повітряних потоків посилиться, спека знову стане вище на кілька градусів. Протягом дня максимальна температура повітря сягатиме +30+35, а місцями +35+39 градусів.
У більшості областей переважатиме суха погода, лише на північному заході країни, у Чернігівській та на півночі Київської областей пройдуть окремі грозові дощі.
Про ец повідомляє сайт opogode.
У західній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +16+21, вдень +27+33 градуси.
У північних областях переважно без опадів, лише у Чернігівській та на півночі Київської областей місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +20+25, вдень +32+38 градусів.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +21+26, вдень +32+37, місцями до +39 градусів.
На сході буде сухо. Температура повітря вночі +22+27, вдень +32+38 градусів.
У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +22+27, вдень +33+39 градусів.
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У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +22+24, вдень +35+37 градусів.
Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.