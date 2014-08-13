Вивезених бойовиками до Росії дітей-інвалідів повернули до України

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як нагадали у омбудсмена, 8 серпня до Лутковської надійшло повідомлення від Міністерства закордонних справ України про викрадення збройним терористичним угрупованням 8 українських дітей віком від 8 місяців до 2 років, вихованців дитячого будинку Луганська, які перебували на стаціонарному лікуванні в одній із лікарень міста.Читайте такожБойовики перешкоджають вивозу із зони АТО дітей та осіб з обмеженими можливостями

Малюки без будь-якого медичного супроводу та документів були примусово незаконно переміщені озброєними терористами через пункт перетину державного кордону Ізварине Луганської області на територію Ростовської області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернулася до російського омбудсмана Елли Памфілової з вимогою вжити всіх можливих заходів для безумовного та безпечного повернення українських дітей та сприяти в наданні дітям необхідної допомоги. На рівні двох омбудсманів були досягнуті домовленості про повернення дітей в Україну найближчим часом, зазначається в повідомленні.

За результатами проведеної роботи дітей було передано під опіку Генконсульства України та розміщено в лікарні м. Донецька Ростовської області для надання необхідної медичної допомоги, оскільки 6 дітей – це діти з інвалідністю, для яких необхідно було створити умови для нормалізації їх самопочуття.Читайте такожВикрадених терористами дітей-інвалідів повернуть до України

Сьогодні, 13 серпня, Лутковська разом із головним лікарем дитячого будинку прибули до м. Донецька (Ростовська область) з метою повернення дітей на Батьківщину.

Для транспортування дітей українською стороною було надано нові карети швидкої допомоги, які обладнані та забезпечені всім необхідним для перевезення хворих малюків.

«Об 11-й за українським часом дітей було передано представникам української сторони – Валерії Лутковській та головному лікарю дитячого будинку. Станом на 14:00 діти у супроводі уповноваженого з прав людини вже перетнули кордон України та направляються до відповідного медичного закладу для відпочинку та медичного обстеження на безпечній території в Україні», - підкреслюється в повідомленні.