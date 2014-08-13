У Житомирі, Харкові та Кіровограді на час АТО заборонили феєрверки



Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради з посиланням на відповідне рішення виконкому ради.

Згідно повідомлення, рішенням виконкому заборонено використання піротехнічних засобів (салютів, феєрверків - УНІАН) на території міськради Житомира до моменту завершення антитерористичної операції.

Контроль за виконанням даного рішення покладено на Житомирський міськвідділ УМВС України в Житомирській області.

Також у Житомирі на період АТО заборонено організацію та проведення видовищно-розважальних заходів за виключенням заходів, спрямованих на підтримку української армії та учасників бойових дій на Сході держави.

Окрім цього, підприємства та установи Житомира мають на період АТО узгоджувати з владою міста проведення заходів політичного, культурно-мистецького, просвітницького, спортивного, релігійного та рекламно-інформаційного характеру.

«Також підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, іншим юридичним та фізичним особам рекомендовано узгоджувати проведення у Житомирі заходів політичного, культурно-мистецького, просвітницького, спортивного, релігійного, рекламно-інформаційного характеру з управлінням культури міської ради, шляхом надання організаторами детального плану-сценарію, із зазначенням мети та результату проведення заходу»,- повідомляє прес-служба міськради.

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У Харкові використання піротехніки заборонили за за ініціативою Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

У місті на час проведення АТО фізичним та юридичним особам не дозволяється використовувати салюти, феєрверки та інші піротехнічні засоби. Стежитимуть за виконанням цієї норми працівники міліції та міського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Крім того, працівники департаменту підприємництва та споживчого ринку проведуть роз`яснювальну роботу в закладах ресторанного господарства, нічних клубах тощо.

Як зазначила заступник директора департаменту культури Оксана Ков’ярова, заборона на тимчасове використання піротехніки вводиться у зв`язку з внутрішньополітичною ситуацією в країні і через численні скарги та звернення мешканців міста, а також людей, які вимушено переїхали до Харкова із зони АТО. Дуже часто святкові феєрверки сприймаються багатьма городянами та біженцями як стрільба зі зброї.

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У Кіровограді також обмежили використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів на весь час дії антитерористичної операції.

Як повідомляється на офіційному сайті міськвиконкому, таке рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Кіровоградської міської ради з метою вшанування пам`яті загиблих під час проведення АТО на сході України.

Рішенням передбачається обмеження салютування в тому числі в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства, розважального бізнесу і культури при проведенні концертів, дискотек, святкувань, інших масових заходів. Виконком рекомендував також Кіровоградському міському відділу Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та міському відділу міліції посилити контроль за дотриманням фізичним та юридичними особами вимог чинного законодавства щодо діяльності, пов`язаної з обігом піротехнічних виробів.