МЗС попросив продовжити місію ООН в Україні

Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ (МЗС), місія ООН з прав людини працює в Україні з 15 березня на запрошення уряду.

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"Міністр закордонних справ висловив зацікавленість у подальшій присутності правозахисних механізмів ООН і підтримки ними процесів, спрямованих на забезпечення та захист прав і основоположних свобод людини в Україні. Найбільш пильної уваги потребує ситуація на сході України, а також у Криму, де в результаті російської окупації міжнародні експерти фіксують грубі порушення прав людини", - йдеться в повідомленні МЗС.