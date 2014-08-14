МЗС попросив продовжити місію ООН в Україні

20:03, 14 серпня 2014
Суспільство
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін направив лист генеральному секретарю ООН Пан Гі Мунe з проханням продовжити на 3 місяці мандат моніторингової місії ООН з прав людини.

Климкин попросил ООН продлить миссию в Украине / фото УНИАН

Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ (МЗС), місія ООН з прав людини працює в Україні з 15 березня на запрошення уряду.

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"Міністр закордонних справ висловив зацікавленість у подальшій присутності правозахисних механізмів ООН і підтримки ними процесів, спрямованих на забезпечення та захист прав і основоположних свобод людини в Україні. Найбільш пильної уваги потребує ситуація на сході України, а також у Криму, де в результаті російської окупації міжнародні експерти фіксують грубі порушення прав людини", - йдеться в повідомленні МЗС.

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