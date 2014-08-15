"Азов" захопив п'ятьох бойовиків

Про це повідомив один із бійців батальйону Захар Лаврентьєв, передає Інформатор.

"Під Іловайськом схоплено п'ятьох дурних пінгвінів-сепаратистів для обміну. Фото їх посвідчень додано. Сепаратисти - це мерзотники, які продали свій народ і свою землю. Але вони грають у білих офіцерів. Ті офіцери не катували полонених і не розстрілювали. У тих була честь, вони боролися за своїх бойових товаришів. Цікаво, як ці: кинуть своїх чи поміняють на схоплених солдатів? У цих є дружини, матері, діти. Як вони будуть потім дивитися їм в очі?" – пише Лаврентьєв.

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Серед полонених бойовиків:

Олександр Олегович Рибак (14.06.1986) - командир відділення

Василь Миколайович Балюк (28.08.1955) - стрілок

Олександр Васильович Грабовенко (07.05.1952) - підривник

Олексій Валерійович Зінов'єв (16.07.1977) - стрілок

Микола Віталійович Мурашко (22.05.1961) - стрілок