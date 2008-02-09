На пожежі в центрі Києва знайдено труп невідомого

14:35, 09 лютого 2008
Суспільство
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Мешканці будинку були відселені 16 років тому

Сьогодні об 11.44 до Головного управління МНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у триповерховому відселеному будинку по вул. Золотовустівській, 11.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Києві, до місця пригоди одразу були направлені пожежно-рятувальні розрахунки 6-ї пожежної частини. Через шість хвилин рятувальники прибули на місце пожежі. На цей момент вогнем практично повністю було охоплено два поверхи будівлі, вогонь переходив на третій поверх і на дах. Пожежа швидко поширювалась крізь пустоти по дерев’яних конструкціях. В одному з вікон вогнеборці побачили молодого хлопця, який кликав на допомогу. Шляхи до евакуації чоловіка були повністю відрізані вогнем і димом, тому рятувальники встановили до вікна пожежну авто драбину, по якій і спустили людину вниз та передали лікарям “швидкої допомоги”.

У цей час до місця пожежі прибули додаткові розрахунки з найближчих пожежних частин. Там працюють близько 40 вогнеборців, задіяні 7 одиниць основної та 5 одиниць спеціальної техніки.

Під час гасіння пожежі у будинку було знайдено труп. Особа та стать загиблої людини з’ясовується.

Відомо, що мешканці будинку були відселені 16 років тому.

За попередніми даними, врятований - 22-річний молодий чоловік, який пішов з дому та проживав у цьому будинку. За його словами, тут проживало ще близько семи безпритульних.

Для з’ясування обставин на місці працюють фахівці МНС, працівники міліції, пожежна лабораторія.

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