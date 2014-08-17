Східною Україною вирушив концертний тур «Підтримаємо своїх»

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Як зазначається в повідомленні, ініціативна група музикантів, за підтримки Міністерства культури України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Генерального штабу Збройних Сил України вирушила у третю фазу туру, яка триватиме до 19 серпня.

Розпочався маршрут концертом у м. Сватове, яке відоме тим, що жителі міста зібравшись разом, не пустили сепаратистів на свою територію. На центральній площі, де проходив концерт, зібралось кілька тисяч місцевих жителів. Більшість із них - і дорослі, і діти були у вишиванках, з державними прапорами та жовто-блакитними кульками.

У концерті взяли участь гурти Горлиця-band з Марічкою Кудрявцевою, Ray Band та Тоня Матвієнко. Співак Арсен Мірзоян презентував містянам свою нову пісню «Край землі», написану під враженням від подій, які переживає Україна. Завершувала концерт Анастасія Приходько. Вона влаштувала на площі справжній хор з кількатисячною аудиторією.

Читайте такожАртисти піднімають бойовий дух учасників АТО

Концертний тур охопить кілька міст на звільнених від терористів територіях. Заходи пройдуть як на площах міст, так і в окремих військових гарнізонах та військових частинах.

«Далі ми рушили до Кремінної та Сєвєродонецька, в планах ще кілька міст», - розповідає Віталій Пастух, музичний продюсер туру.

Ініціатором туру стала Компанія «Євромедіа». Протягом декількох місяців артисти вже побували у військових госпіталях, гарнізонах та військових частинах у кількох областях України. У концертах взяли участь також Марія Яремчук, Маша Собко, Марія Бурмака, Олег Скрипка, Юлія Лорд, Руслана, гурти «ТаРута», «ОтВінта», «MadHeads», та багато інших. Тур «Підтримаємо своїх», за словами організаторів, продовжуватимуть і надалі.