Донецьк повністю залишився без води - міськрада

Про це йдеться на офіційному сайті Донецької міськради.

"У зв'язку з пошкодженнями ліній електропередач зупинене основне джерело водопостачання Донецька - Верхньокальміуська фільтрувальна станція. КП "Донецькміськводоканал" закликає мешканців терміново зробити запаси води! Після 21 години водопостачання у місті буде повністю припинено", - йдеться в повідомленні.

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Зараз неможливо оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії.