Донецьк повністю залишився без води - міськрада
01:17, 18 серпня 2014Суспільство
2 0
Внаслідок пошкодження електромереж припинив роботу головне джерело водопостачання Донецька.
Донецьк повністю залишиться без води/ informvest.com
Про це йдеться на офіційному сайті Донецької міськради.
"У зв'язку з пошкодженнями ліній електропередач зупинене основне джерело водопостачання Донецька - Верхньокальміуська фільтрувальна станція. КП "Донецькміськводоканал" закликає мешканців терміново зробити запаси води! Після 21 години водопостачання у місті буде повністю припинено", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Донецьку знеструмлено три райони, частина міста залишилася без води
Зараз неможливо оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter