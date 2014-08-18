Донецьк повністю залишився без води - міськрада

01:17, 18 серпня 2014
Суспільство
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Внаслідок пошкодження електромереж припинив роботу головне джерело водопостачання Донецька.

/ informvest.com

Про це йдеться на офіційному сайті Донецької міськради.

"У зв'язку з пошкодженнями ліній електропередач зупинене основне джерело водопостачання Донецька - Верхньокальміуська фільтрувальна станція. КП "Донецькміськводоканал" закликає мешканців терміново зробити запаси води! Після 21 години водопостачання у місті буде повністю припинено", - йдеться в повідомленні.

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Зараз неможливо оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії.

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