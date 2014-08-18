ЗМІ: У Севастополі впав дах кадетського корпусу, є загиблі
Покрівля будівлі "президентського кадетського корпусу", що споруджується в окупованому Севастополі, обвалилася, є постраждалі та загиблі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Як повідомляє севастопольський сайт 0692.ua, "попередньо внаслідок обвалу даху постраждало близько 20 осіб - всі вони працюють на будівництві об'єкту. Пошуками людей під завалами займаються кінологи із службовими собаками".
Також у виданні нагадали, що комплекс будівель "президентського кадетського училища" планувалося побудувати за рекордних 5 місяців і 1 вересня вже прийняти перших учнів.
Читайте такожЗараз у людей в Криму настає «протверезіння» - депутат міськради СевастополяУ свою чергу, «Севастопольская газета» зазначає, що обвалився дах над актовим залом основного корпусу: «Заощадили на зварювальних роботах або поспішали закінчити будівництво до початку навчального року. Коли заливали дах бетоном, металевий каркас даху прогнувся і обвалився, - розповів «СГ» один з робітників будівництва Віктор Є. За його словами, будівельні роботи ведуться не лише БУ ЧФ, до робіт залучено також і приватні фірми».
За даними російського РИА Новости, постраждало десять осіб, двоє з них загинули.
Про це агентству повідомило джерело в "правоохоронних органах" Криму.
«За уточненими даними, постраждало 10 осіб, двоє з них загинули. Попередньо, всі вони будівельники», - сказав співрозмовник агентства, за попередніми даними якого, кадетський корпус "належить" Міноборони РФ.
"Символічний камінь" початку будівництва училища заклали 9 травня - три місяці тому.