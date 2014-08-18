Із Луганська сьогодні виїхали 109 мирних жителів

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, 109 мирних жителів змогли виїхати до Щастя на 19 автомобілях.

За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, для отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звертатися за телефоном «101» як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, а також за міським телефоном (044) 247-30-02. Телефон урядової "гарячої лінії" для переселенців 0 800 507 309 (безкоштовно з міських номерів і з МТС).

Читайте такожЛуганськ 16-й день у вкрай критичній ситуації, місто продовжують обстрілювати Із питань роботи гуманітарного коридору можна звертатися на телефон «гарячої лінії» для допомоги біженцям у м. Сватове – 050-169-12-94, 097- 340-99-70, 096-133-17-97, із міських номерів 06471-3-36-50.