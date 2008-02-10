У програмі уряду немає концепції розвитку охорони здоров`я

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я критикує Кабінет міністрів за відсутність у його програмі єдиної цілеспрямованої концепції розвитку охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.

Члени комітету на своєму засіданні розглянули проект Програми діяльності уряду "Український прорив: для людей, а не політиків" та погодилися з положеннями програми стосовно переходу до розподілу коштів за принципом оплати послуг, що рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я для країн, у яких охорона здоров’я знаходиться у стані розвитку. Однак, на їхню думку, для реалізації цих норм необхідно розробити та прийняти низку законодавчих і нормативно-правових актів щодо діяльності закладів охорони здоров’я, у тому числі їхньої діяльності в умовах страхової медицини.

На думку депутатів, в іншому випадку в країні може скластися ситуація, коли деякі заклади охорони здоров’я будуть скорочені, а фінансових ресурсів держави не вистачить на оплату послуг, визначених Конституцією України.

На думку членів комітету, незрозумілими є плани уряду щодо запровадження "Програми боротьби з розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2009-2012 роки", адже така боротьба здійснюється відповідними органами державної влади і не потребує окремих програмних заходів та виділення на ці заходи державних коштів. Крім того, така програма може вплинути на вільну конкуренцію виробників лікарських засобів і спричинити розвиток корупції у цій сфері.

Комітет повністю підтримує запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування, однак, зазначалося на засіданні, у програмі запропоновано прийняття двох різних за своєю концепцією законів щодо медичного страхування, зокрема, "Про загальнообов´язкове державне соціальне медичне страхування" і "Про загальнообов´язкове державне медичне страхування", що говорить "про неузгодженість програмний цілей уряду".

Зверталася увага й на те, що деякі задекларовані програмою пріоритети у системі охорони здоров‘я не підтверджені відповідними фінансовими показниками у державному бюджеті на 2008 рік. Зокрема, не забезпечено фінансування 20-відсоткової надбавки до зарплати працівникам сільських закладів охорони здоров’я, не передбачено ліквідації відставання рівня зарплати працівників охорони здоров’я від інших бюджетних галузей (освіта, культура) та промисловості.

Наголошувалося, що Програмою діяльності уряду задекларовано "створення та відновлення сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів та їхнє оснащення медичною технікою". Водночас Законом "Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" скасовано Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо фінансування сільської медицини з районного бюджету. При цьому, зазначали учасники засідання, уряд бере на себе зобов’язання знову ініціювати внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Поза увагою програми, підкреслювали члени комітету, залишені інші, не менш актуальні для суспільства питання. Наприклад, невирішеною залишається проблема впровадження у діяльність закладів охорони здоров‘я стандартів медичної допомоги, оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я тощо.

Члени комітету також зауважили, що деякі цілі Програми уряду суперечать Конституції України та чинному законодавству і можуть спричинити розвиток корупції в охороні здоров’я.

За результатами голосування чотири народних депутати висловилися "за" прийняття рішення і чотири - "проти".