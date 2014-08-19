Сьогодні православні християни святкують Яблучний Спас

Сьогодні, 19 серпня, православні християни святкують Преображення Господнє. Це один з 12 найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають Яблучний Спас.

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У цей день Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність Святої Трійці. У цей день існує традиція нести до церкви врожай на освячення – святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. У цьому вбачають прославлення багатства природи.

Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Цього дня передбачали також погоду. Якщо день сонячний та безхмарний – осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму.