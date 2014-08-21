На Донбасі бойовики встановлюють міни під виглядом мобільних телефонів і бляшанок

У РНБО попереджають жителів сходу України про встановлення терористами мін під виглядом різних предметів побуту, і закликають у жодному разі не торкатися підозрілих предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожСапери в зоні АТО за тиждень знешкодили понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат

“У більшості населених пунктів Донецької і Луганської областей терористи, відступаючи, залишають за собою велику кількість саморобних мін, які можуть виглядати як звичайні мобільні телефони, ручки або банки з-під напою. Тому прохання їх не піднімати й обов'язково повідомити про це дітей. А у випадку виявлення таких предметів звертатися за номером: 094-837-18-05”, - сказав він.