Сьогодні - останній день ультиматуму «Газпрому» Україні

Сьогодні останній день ультиматуму російського "Газпрому", який погрожує припинити постачання газу в Україну у разі несплати боргу. Ціна питання – 1,5 мільярда доларів.

Позиція українського уряду: "Нафтогаз України" сплатить цю суму лише в разі відмови від послуг посередника, швейцарської фірми "РосУкрЕнерго". Саме вона нині постачає в нашу країну туркменський та російський газ. Сьогодні до Москви вирушає делегація "Нафтогазу", яка має поставити крапку у конфлікті.

Російський "Газпром" звернувся до Президента Віктора Ющенка з проханням сприяти виходу з ситуації. Але заяв щодо готовності відмовитись від посередника у газових відносинах з Україною росіяни поки уникають.

ICTV