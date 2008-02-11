Черновецький візьметься за «улюблене місце відпочинку кожного киянина»

Цього року, згідно з дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, розпочнеться реставрація Андріївського узвозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «Андріївський узвіз – це не лише улюблене місце відпочинку кожного киянина. Він цікавий і для гостей столиці. У наших планах – зробити його ще більш привабливим, презентабельним культурним центром. Зокрема, цього року ми продовжимо будівництво Театру на Подолі, а вже наступного року цей об’єкт буде введено в експлуатацію. Найближчим часом ми плануємо зробити красиве освітлення фасадів будинків, встановити гарні ліхтарі вздовж всього узвозу».

Він додав, що у планах міської влади реконструкція дороги та обмеження руху транспорту Андріївським узвозом. Незабаром тут їздитиме лише спеціалізований транспорт, а жителі Києва безперешкодно пересуватимуться узвозом.

«Єдина проблема в тому, що територія Андріївського узвозу перебуває на балансі Подільської райдержадміністрації, а не міста. Втім, ми зараз працюємо над цим питанням і шукаємо компромісні рішення на користь киян», - наголосив перший заступник голови КМДА.