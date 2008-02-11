Поїзд Керч-Джанкой на смерть збив чоловіка

У Криму поїзд на смерть збив чоловіка, 1978 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні.

У районі 62 км залізничної дороги Джанкой - Керч поїзд Керч-Джанкой здійснив наїзд на чоловіка. Від одержаних травм він помер на місці події. "Причини загибелі встановлюються", - повідомили в МНС.