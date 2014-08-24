На Хрещатику пройшов військовий парад (фоторепортаж)

На відміну від багатьох попередніх, нинішній військовий парад проходив в умовах, коли країна у вкрай складних умовах захищає східний кордон. Тому досить символічно було проходження по Хрещатику зведеної «коробки» АТО, куди увійшли 120 учасників бойових дій на сході.

Читайте такожУ Києві пройшов військовий парад

Крім того, по головній вулиці столиці пройшли новітні зразки військової техніки, виготовленої в Україні: БТР-3, БТР-4Е, броньовані автомобілі "Дозор", а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони "Оса", "Точка-У", "С-300".