Українці під дощем пронесли прапор України центром Варшави
Кілька сотень українців, незважаючи на дощ, сьогодні взяли участь у Параді вишиванок у Варшаві, в рамках якого близько двох годин йшли ходою центральними вулицями польської столиці з величезним українським прапором та іншою національною символікою.
Як передає кореспондент УНІАН, українці, котрих серед інших, підтримали поляки, грузини та білоруси, пройшлися від центральної площі біля Королівського замку до пам`ятника Тарасові Шевченка.
По дорозі учасники акції у вишиванках, з прапорами, жовто-блакитними кульками, співали українських пісень, вітали перехожих та дякували Польщі за підтримку України.
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Біля українського посольства у Варшаві учасники акції взяли участь у молебні за українців, котрі віддали своє життя за Батьківщину.
В одному із районів Варшави відбулося ще одна акція з нагоди Дня Незалежності України, в рамках якої пройшов концерт, показ фільмів, дискусія на тему незалежності України та інші заходи.