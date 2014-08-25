Українці під дощем пронесли прапор України центром Варшави

Як передає кореспондент УНІАН, українці, котрих серед інших, підтримали поляки, грузини та білоруси, пройшлися від центральної площі біля Королівського замку до пам`ятника Тарасові Шевченка.

По дорозі учасники акції у вишиванках, з прапорами, жовто-блакитними кульками, співали українських пісень, вітали перехожих та дякували Польщі за підтримку України.

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Біля українського посольства у Варшаві учасники акції взяли участь у молебні за українців, котрі віддали своє життя за Батьківщину.

В одному із районів Варшави відбулося ще одна акція з нагоди Дня Незалежності України, в рамках якої пройшов концерт, показ фільмів, дискусія на тему незалежності України та інші заходи.