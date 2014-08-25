В Павлограді звалили пам'ятник Леніну

Це сталося кілька годин тому. Фото і відео з місця події очевидці поширюють у соціальних мережах, передає ТСН.

На них видно, що на площі біля монумента зібрався чималий натовп. Люди радісно вітали падіння пам'ятника.

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Майже відразу після того, як монумент було скинуто, на нього видряпалися люди з символікою України та почали святкування.

Свою ініціативу активісти назвали подарунком місту до Дня Незалежності від патріотів.