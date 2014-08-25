В Павлограді звалили пам'ятник Леніну
01:53, 25 серпня 2014Суспільство
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Активісти звалили з постамента пам'ятник комуністичному вождю Володимиру Леніну в Павлограді Дніпропетровської області.
В Павлограді звалили пам'ятник Леніну / twitter.com/tombreadley
Це сталося кілька годин тому. Фото і відео з місця події очевидці поширюють у соціальних мережах, передає ТСН.
На них видно, що на площі біля монумента зібрався чималий натовп. Люди радісно вітали падіння пам'ятника.
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Майже відразу після того, як монумент було скинуто, на нього видряпалися люди з символікою України та почали святкування.
Свою ініціативу активісти назвали подарунком місту до Дня Незалежності від патріотів.
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