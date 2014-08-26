Синоптики пообіцяли, що до вихідних в Україні потеплішає до +30°

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Нестабільний характер погоди в Україні спостерігатиметься найближчі 2-3 дні... У подальшому з 29-30 серпня і до 4 вересня... буде в основному без опадів, небезпечні і стихійні метеорологічні явища малоймовірні», - сказав Прокопенко.

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За його словами, починаючи з другої половини тижня і до початку вересня середня температура повітря вночі в країні становитиме 9-16 градусів тепла, на півдні — 27-20 градусів вище нуля.

Вдень температура повітря змінюватиметься від 21 до 27 градусів тепла, на півдні — до +30.

При цьому Прокопенко попередив, що 26-27 серпня в західних і північних областях України можливі грозові дощі, які 28 серпня перемістяться на південь країни.