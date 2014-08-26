853 особи виїхали із зони АТО за минулу добу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Серед них 238 дітей та 70 інвалідів та осіб похилого віку.

Із Криму та Севастополя за добу виїхали 34 особи, у тому числі 14 дітей, 1 інвалід.

З урахуванням тимчасово переміщених в межах Донецької (38 тис. 837 осіб) та Луганської (14 тис. 135 осіб) областей загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 184 тис. 965 осіб, уточнили в ДСНС.Загалом кількість громадян України, які переселені з району проведення АТО, Криму та Севастополя до інших регіонів, становить 131 тис. 993 особи, у тому числі 43 тис. 855 дітей, 17 тис. 840 інвалідів та осіб похилого віку.

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Найменша кількість розселених у Волинській області - 968 осіб, Тернопільській – 957, Рівненській - 1 тис. 70 осіб та Закарпатській – 1 тис. 209 осіб.