В Донецькій області терористи обстріляли 3 села

18:51, 27 серпня 2014
Суспільство
0 0

В Донецькій області терористи обстріляли 3 села, в результаті чого загинули люди, зруйновані будівлі.

REUTERS

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його інформацією, терористи обстріляли села Старобешеве, Новий Світ, Комсомольське.

Читайте такожУ Донецькій області невідомі обстріляли мікроавтобус з мирними жителями, двоє загиблих

"В результаті обстрілів загинули десятки мирних мешканців, зруйновані приватні будинки, а також відділення Пенсійного фонду", повідомив він, додавши, що у районі відсутні газ, вода, електропостачання, стаціонарний та мобільний зв’язок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter