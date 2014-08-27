В Донецькій області терористи обстріляли 3 села
18:51, 27 серпня 2014Суспільство
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В Донецькій області терористи обстріляли 3 села, в результаті чого загинули люди, зруйновані будівлі.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його інформацією, терористи обстріляли села Старобешеве, Новий Світ, Комсомольське.
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"В результаті обстрілів загинули десятки мирних мешканців, зруйновані приватні будинки, а також відділення Пенсійного фонду", повідомив він, додавши, що у районі відсутні газ, вода, електропостачання, стаціонарний та мобільний зв’язок.
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