В Донецькій області терористи обстріляли 3 села

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його інформацією, терористи обстріляли села Старобешеве, Новий Світ, Комсомольське.

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"В результаті обстрілів загинули десятки мирних мешканців, зруйновані приватні будинки, а також відділення Пенсійного фонду", повідомив він, додавши, що у районі відсутні газ, вода, електропостачання, стаціонарний та мобільний зв’язок.