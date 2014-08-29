Останні дні літа в Україні будуть сонячними та теплими

Західний антициклон обумовить суху повітряну масу, скрізь буде ясно та сонячно, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря поступово підвищиться і в денні години становитиме + 20+27 градусів, на півдні до +27+29 градусів.

У західній частині буде переважати суха повітряна маса, 31 серпня на крайньому заході можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі +7+12, вдень +20+26 градусів.

У північних областях опадів не очікується, лише 31 серпня невеликі дощі з грозами можливі у Сумській області. Температура повітря вночі +9 +15 градусів, вдень +20+26 градусів.

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У центральних областях буде сухо. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +21+26 градусів.

На сході України без опадів. Температура повітря вночі +10+16, вдень +22+27 градусів.

У південній частині дощів не передбачається. Температура повітря вночі +14 +20, вдень +22+27, місцями + 27+ 29 градусів.

У Києві вихідними буде переважати суха сонячна погода. Температура повітря вночі +12+14, вдень +22+24 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.