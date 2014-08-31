У східній частині Луганська з'явилася вода - очевидці

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за повідомленнями місцевих жителів, обстріли міста порідшали, проте сьогодні вночі було чутно стрільбу.

Щодня місцеві жителі повідомляють про нові пошкодження і руйнування житлових будинків і об`єктів міської інфраструктури. Так, городяни інформують про пошкодження будівлі Льодової арени, влучення снарядів у приватні будинки, розташовані у Малій Вергунці.

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Тривалий період часу у місті не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати, при цьому готівкові грошові кошти у городян закінчуються.

За інформацією луганців, у східній частині міста з`явилася вода – йде самопливом.

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У продажу щодня є хліб і продукти найпершої необхідності. У першій половині дня у місті їздять маршрутки, люди виходять з будинків за продуктами і водою.

Незважаючи на обстріл, комунальники прагнуть виконувати свою роботу і вивозити сміття з внутрішньоквартальних територій.