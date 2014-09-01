У перший тиждень вересня триватиме літо

У найближчу добу антициклон обумовить в Україні теплу і суху погоду, повідомляє ТСН з посиланням на Укргідрометцентр.

Без опадів, лише вночі у Рівненській, Житомирській і Чернігівській областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів місцями 17-20 градусів, вдень 23-28 градусів, у південній частині до 31 градуса.

У Києві - без опадів, температура вночі 13-15 градусів, вдень 25-27 градусів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 вересня найвища температура була 33,2 градуси в 1892 році, а найнижча - 6,5 градуси - в 1924 році.

До 4-5 вересня вдень повітря прогріватиметься до +25-28 градусів, на півдні країни навіть до +31. Але ввечері поступово похолодає до +12-15. Опадів не очікується, пише "Сегодня".

Метеосайти обіцяють теплу й суху погоду на перші два тижні вересня практично скрізь, лише на Закарпатті та у західних регіонах 6-8 вересня можливі невеликі дощі з грозами. Вдень температура в ці дні очікується не нижче +20, вночі +8-10, без нерідких в цей час вересневих заморозків.