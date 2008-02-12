Померла відома українська тележурналістка Наталія Кондратюк (фото)

На 44-му році життя померла відома українська тележурналістка Наталія Кондратюк.

Як повідомили у вівторок рідні Наталії, вона померла раптово через хворобу печінки.

Н.Кондратюк народилася 23 липня 1964 року в Золотоноші Черкаської області. У 1988 закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка. З 1987 по 1993 рік працювала в редакції інформації "УТН". Потім - коментатором програм "Вiкна", "Вiстi", Телевізійне інформаційне агентство "Вiкна", ММЦ "Інтерньюз".

З 1994 року очолювала бюро російського ОРТ в Україні. Працювала на телеканалі "Україна".

Остров