СБУ запобігла експорту прицілів від систем "Град"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, згідно з супровідними документами, вантаж слідував в одну з європейських країн. Одержувача приладів встановлює слідство.

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З'ясовано, що представники одного з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Києва, без дозволу Державної служби експортного контролю, намагалися перевезти ці прилади, які є товарами військового призначення, через митний кордон України у митному режимі "експорт". Столичне підприємство діяло з порушенням ст. 24 закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та положення "Про державну службу експортного контролю".

Зазначені приціли вилучені в зоні діяльності Хмельницької митниці під час огляду вантажу за участю співробітників СБУ.

Слідчими управління СБУ в Хмельницькій області в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу ("порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю"). В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.