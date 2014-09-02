ВР не надала Нацраді права забороняти трансляцію іноземних телерадіопрограм

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект народного депутата від "Батьківщини" Миколи Княжицького проголосували 200 народних депутатів із 264, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонувалося:

- надати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення право власним рішенням тимчасово забороняти ретрансляцію телерадіопрограм, первісна трансляція яких здійснюється з території інших країн у разі, якщо вони містять заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розв’язування війни, пропаганду будь-якого роду нетерпимості, або інформацію, яка не відповідає Закону України «Про захист суспільної моралі» чи її поширення містить ознаки злочину, строком до трьох місяців;

- нормативно врегулювати механізм обмеження ретрансляції таких телепрограм, в тому числі можливість звернення до регуляторного органу країни, під юрисдикцію якої підпадає телепрограма щодо встановлених порушень;

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- встановити нормативні вимоги до рішення Національної ради про тимчасову заборону ретрансляції на території України телерадіопрограм у передбачених Законом випадках;

- для забезпечення виконання провайдерами рішень Національної ради про тимчасову заборону ретрансляції пропонується передбачити відповідальність провайдера програмної послуги у разі ретрансляції ним телерадіопрограми у період, коли ретрансляція такої телерадіопрограми заборонена рішенням Національної ради, у вигляді штрафних санкцій, а також можливість Національної ради звертатися з позовом до суду про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги у разі невиконання провайдером програмної послуги більше ніж 60 днів рішення Національної ради.