У Вінницькій ОДА шукають вибухівку

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час з приміщення евакуйовано близько 200 людей. На місце події прибули пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги, а працівники міліції оточили приміщення й проводять його огляд.

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