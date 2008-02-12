На вихідні в Україні буде до 19° морозу

Завтра, 13 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних та західних областях невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

14-15 лютого в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі у східній частині, Приазов`ї та степовій частині Криму 4-9° морозу, у Карпатах, а 14 лютого на сході місцями 10-13° морозу, на решті території 14 лютого 1-6° морозу, 15 лютого 5-10° морозу; вдень 14 лютого від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах, а 15 лютого в Україні 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

16 лютого в Україні синоптики обіцяють невеликий сніг, а 17 лютого без істотних опадів. Очікується подальше зниження температури вночі до 7-13° морозу (17 лютого місцями до 15-19° морозу), вдень до 3-9° морозу (на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями до 10-12° морозу); на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі до 5-10° морозу, вдень до 1° тепла - 4° морозу.

Завтра у Києві без опадів, слабкий туман; вдень хмарно з проясненнями, невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

14-15 лютого у столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Температура 14 лютого вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла; 15 лютого вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

16-17 лютого у Києві без істотних опадів. Подальше зниження температури вночі 16 лютого до 8-10° морозу, 17 лютого до 11-13° морозу, вдень до 4-7° морозу.