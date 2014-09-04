Влада Тернополя передають батальйону «Січ» два БТРи з парку Слави

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що з відповідним проханням передати військову техніку військовим звернувся командир батальйону «Січ».

Відремонтувати надані БТР та БРДМ, а також встановити на них необхідне озброєння, у батальйоні взялися самостійно.

Читайте такожУкраїнськи силовики відремонтували трофейний БМД псковських десантників (фото)

Після передачі двох бронетранспортерів, в парку Слави залишаться лише танк та пушка. Як і БТР та БРДМ вони розмальовані квітами, у такий спосіб тернопільські діти виступили проти демілітаризації міста у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року з нагоди Дня захисту дітей в парку Слави діти розмалювали всю військову техніку квітами, колосками та яскравими кольоровими узорами. Усі малюнки збереглися досі.