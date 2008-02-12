Україна погасить борг за газ за цінами 2007 року

Україна почне погашення боргу за російський газ з 14 лютого 2008 р., заявив 12 лютого президент України Віктор Ющенко на прес-конференції за підсумками засідання міждержавної комісії "Путін - Ющенко".

Документи про врегулювання ситуації в газовій сфері між РФ і Україною будуть підписані сьогодні-завтра, заявив президент Росії Володимир Путін. Газпром згоден з пропозиціями України щодо розв`язання цього питання, наголосив російський президент. Крім того, за його словами, сторони погодили основні принципи співпраці в газовій сфері на 2008 р. і короткострокову перспективу.

Згідно з досягнутими домовленостями, борг за постачання газу в Україну погашатиметься виходячи з ціни 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів за газ, поставлений в країну з 1 січня 2008 р. За газ поставлений в листопаді-грудні 2007 р. Україна розраховуватиметься за ціною минулого року - 130 дол. за 1 тис. кубометрів. За словами В.Ющенка, "Нафтогаз України" досі не має в своєму розпорядженні договору про об`єми постачань газу в листопаді-грудні 2007 р. Тому розрахунки по боргах за 2007 р. проводитимуться виходячи з об`ємів і умов раніше укладеної відповідної угоди.

У Москві на переговорах з Газпромом з 11 лютого 2008 р. перебуває глава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина.

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