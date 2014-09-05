У Сумах "замінували" будівлю ОДА
14:25, 05 вересня 2014Суспільство
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У Сумах невідомий повідомив про мінування будівлі Сумської обласної державної адміністрації.
Невідомі повідомили про замінування будівлі ОДА / wikipedia.org
Як повідомили УНІАН в СЗГ управління МВС України в Сумській області, повідомлення про нібито «замінування» адмінбудівлі надійшло від невідомого до чергової частини Сумського міськвідділу міліції опівдні.
Як зазначає СЗГ, із будівлі, де розташовані ОДА, а також обласна та міська ради, евакуйовані близько 300 осіб.
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