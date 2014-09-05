У Сумах "замінували" будівлю ОДА

Як повідомили УНІАН в СЗГ управління МВС України в Сумській області, повідомлення про нібито «замінування» адмінбудівлі надійшло від невідомого до чергової частини Сумського міськвідділу міліції опівдні.

Як зазначає СЗГ, із будівлі, де розташовані ОДА, а також обласна та міська ради, евакуйовані близько 300 осіб.

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