Вихідні будуть теплими і сонячними

Температура повітря не зміниться і досягатиме протягом дня +20+28 градусів, на півдні до +30градусів. Вночі буде прохолодно, +7+14 градусів, на півдні до +20 градусів.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині пануватиме суха погода. Температура повітря вночі +7+13, вдень +20+26 градусів.

У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +7+14, вдень +20+26 градусів.

У центральних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі +10+15, вдень +22 +27 градусів.

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На сході України переважно без опадів. Температура повітря вночі +12+17, вдень +22 +27 градусів.

У південній частині – без істотних опадів. Температура повітря вночі +14+20, вдень +25+30 градусів.

У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +9+11, вдень +21+24 градуси.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви до 15-20 м/с.