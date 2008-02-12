ВАТ "Газпром" не скорочував поставки газу до України, вони здійснюються в звичному режимі.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

За словами співрозмовника агентства, станом на 18.00 ніяких телеграм від "Газпрому" про скорочення поставок газу не було.

При цьому він зазначив, що без таких попереджень підготувати газотранспортну систему до перерозподілу обсягів транспортування газу не можна.

Нагадаємо, зараз Україна й "Газпром" ведуть переговори про врегулювання чергового газового спору. "Газпром" вимагає від української сторони погасити заборгованість за поставлений газ у розмірі 1,5 млрд. дол. "Газпром" повідомляв, що може з 18.00 12 лютого скоротити поставки російського газу в країну.

Сьогодні Президенти України Віктор ЮЩЕНКО та Росії Володимир ПУТІН домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.