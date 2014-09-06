Міські служби почали відновлювати інфраструктуру Луганська

Про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради. "За інформацією жителів, за станом на 6 вересня, вперше за кілька місяців минула ніч була спокійною і в місті не стріляли. Ситуація з відсутністю в Луганськусвітла, води і зв'язку залишається без змін", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з припиненням у місті збройних протистоянь фахівці зайнялися відновленням міської інфраструктури, також ведуться підготовчі роботи по відновленню енергопостачання Луганська. В обласному центрі міста спільно з комунальними службами докладають зусилля по наведенню порядку і прибирають територію.

"Тривалий час у Луганську не здійснюються виплати зарплат, пенсій і соціальних виплат. У продажу є самі необхідні продукти харчування, проте наявні у людей грошові кошти закінчуються. Також в обласний центр протягом тривалого часу не постачають продукти, медикаменти, пальне", - зазначено в повідомленні.